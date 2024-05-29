Ирина Безрукова поделилась творческими планами на лето Актриса Безрукова заявила, что начала репетировать новый спектакль в театре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирина Безрукова

Российская актриса Ирина Безрукова поделилась с корреспондентом NEWS.ru творческими планами на лето. По словам артистки, она надеется, что планы будут рабочими. Актриса дала комментарий на презентации, посвященной международному фестивалю «КиноБраво».

Жду подтверждения съемок. Сейчас пока работаю. В театре начинаю репетировать новый спектакль. Но об этом лучше рассказывать осенью, когда уже плотно приступим к репетициям, — уточнила она.

На вопрос, что за спектакль, Безрукова не ответила. Была только встреча с режиссером, которая прилетела из Лондона, обратила внимание актриса.

Все подробности осенью, — заключила Безрукова.

Ранее российская актриса посетила светскую премьеру нового оригинального проекта KION «Клиника счастья. Реалити». Безрукова рассказала, как пользовалась метро на днях. Артистка призналась, что старается избегать часа пик в метрополитене, поскольку ей «некомфортно немножко».

Безрукова надевает очки, спортивный костюм, кроссовки и может спокойно перемещаться в метро, когда опаздывает или когда есть дела. Актриса добавила, что избегает разговоров в подземке, поскольку ее сразу же узнают. Как правило, Безрукова слушает что-нибудь в наушниках, заходит в вагон последней и встает лицом к двери.