Ирина Безрукова назвала формулу счастливого брака Безрукова назвала залогом успешного брака готовность уступать

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Ирина Безрукова

Залогом успешных отношений является готовность уступать и оберегать любимого человека, заявила на светской премьере нового оригинального проекта KION «Клиника счастья. Реалити» актриса Ирина Безрукова. По ее словам, успешный брак возможен у людей, которые «смотрят в одном направлении», передает корреспондент NEWS.ru.

Счастливый брак — это когда два человека, как говорится, смотрят не друг на друга и не в разные стороны, а в одном направлении. Когда они готовы больше уступать, опекать, оберегать и любить. Тогда разница в возрасте, финансовая разница, разница в статусе или каком-то положении в обществе не имеет никакого значения, — объяснила актриса.

Безрукова также отметила, что мужчина должен быть порядочным и достойным. Однако главным качеством спутника актриса назвала доброту. Она также добавила, что порой можно простить своей второй половине измену и дать второй шанс отношениям. Но это возможно только в том случае, если человек искренне раскаялся в своем проступке, подчеркнула Безрукова.

Ранее Безрукова заявила, что уважает выбор женщин, которые решили стать содержанками в силу тяжелых жизненных обстоятельств. По словам артистки, в мире есть много случаев, когда таким образом девушка приносила себя в жертву, например, чтобы спасти ребенка.