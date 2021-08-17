Ирина Безбородова впервые высказалась об избиении семилетнего сына Пьехи
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:29, 18 августа 2021
Стас ПьехаФото: wolfieha/instagram.com
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Соседка певца Стаса Пьехи по даче, Ирина Безбородова, впервые высказалась об избиении его семилетнего сына Пети. Свою версию произошедшего она рассказала на шоу «России 1» «Андрей Малахов. Прямой эфир».
<...> Я не толкала ребёнка, а держала его за руку и вела к маме, потому что он выходил из моего дома. На тот момент Пете было запрещено заходить к нам в коттедж, так как двумя днями ранее в посёлке произошло ЧП: Петя и мой сын разрисовали соседский дом, — заявила Безбородова.
По её словам, мальчик вёл себя достаточно нагло: заходил к соседям и выпрашивал еду. Более того, она запретила своему четырёхлетнему сыну Грише общаться с сыном Пьехи задолго до инцидента. Безбородова заявила, что дети разрисовали соседский дом и испачкались в красной краске, именно поэтому она решила ограничить общение мальчиков. По словам соседки Пьехи, она даже не знала, что мальчик — сын известного музыканта, предполагая, что Петя из неблагополучной семьи.
Ранее Стас Пьеха обвинил Безбородову в подделке видеозаписи, якобы доказывающей её невиновность, а адвокат певца назвал конкретные причины, по которым Ирине не получится оправдаться за содеянное перед судом.