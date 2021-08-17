Ирина Безбородова впервые высказалась об избиении семилетнего сына Пьехи

Соседка певца Стаса Пьехи по даче, Ирина Безбородова, впервые высказалась об избиении его семилетнего сына Пети. Свою версию произошедшего она рассказала на шоу «России 1» «Андрей Малахов. Прямой эфир».

<...> Я не толкала ребёнка, а держала его за руку и вела к маме, потому что он выходил из моего дома. На тот момент Пете было запрещено заходить к нам в коттедж, так как двумя днями ранее в посёлке произошло ЧП: Петя и мой сын разрисовали соседский дом, — заявила Безбородова.

По её словам, мальчик вёл себя достаточно нагло: заходил к соседям и выпрашивал еду. Более того, она запретила своему четырёхлетнему сыну Грише общаться с сыном Пьехи задолго до инцидента. Безбородова заявила, что дети разрисовали соседский дом и испачкались в красной краске, именно поэтому она решила ограничить общение мальчиков. По словам соседки Пьехи, она даже не знала, что мальчик — сын известного музыканта, предполагая, что Петя из неблагополучной семьи.

Ранее Стас Пьеха обвинил Безбородову в подделке видеозаписи, якобы доказывающей её невиновность, а адвокат певца назвал конкретные причины, по которым Ирине не получится оправдаться за содеянное перед судом.