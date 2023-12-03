Ирина Аллегрова появилась на сцене с момента начала СВО

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певица Ирина Аллегрова впервые с момента начала специальной военной операции на Украине (СВО) появилась на сцене. Артистка выступила на мероприятии «Песня года», передает корреспондент NEWS.ru. Аллегрова исполнила песню «Ты моя часть».

Долгое время Аллегрова не появлялась на публике, даже отменяла концерты. Вместо этого она посвятила время поддержке российских военнослужащих в зоне СВО: передавала им средства, а также лично посещала места боевых действий.

Ранее в Москве на арене «Мегаспорт» начался ежегодный советский и российский телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года». Его проводят с 1971 года. Традиционным гимном фестиваля является композиция «Песня остается с человеком», которую исполняют все участники. Ведущими мероприятия по уже сложившейся традиции стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. В рамках музыкального праздника выступили SHAMAN, Филипп Киркоров, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Полина Гагарина, Лолита, Дмитрий Маликов и многие другие. Также впервые после инфаркта на сцену вышел певец Игорь Николаев.

Народный артист России Филипп Киркоров уже назвал трек «Королева», записанный совместно с певицей Люсей Чеботиной, главной песней 2023 года. Артист отметил, что фраза «из принцессы королеву может сделать лишь король», которая звучит в композиции, «пошла в народ». Также певец подчеркнул, что песня полюбилась слушателям.