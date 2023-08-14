«Ира всегда была рядом»: как Домогаров спасал жену от рака после развода Как начинался роман актера с Гуненковой, что о ней говорят их знакомые

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Народный артист России Александр Домогаров

13 августа скончалась вторая жена актера Александра Домогарова Ирина Гуненкова. 60-летняя экс-супруга звезды «Марша Турецкого» боролась с раком чуть больше двух лет, но лечение не помогло. «Моя самая любимая, мое сердце, моя любовь! Мамочка ушла сегодня утром. В 10 часов. В кругу семьи и самых близких людей», — написал накануне ее сын Александр. Домогаров и Гуненкова прожили вместе 12 лет, а после развода смогли сохранить хорошие отношения. Актер тепло отзывался о ней в своих интервью. NEWS.ru рассказывает, как начался роман Домогарова и Гуненковой и почему они потом развелись.

Как Домогаров познакомился со второй женой

Они познакомились на работе в Театре Российской Армии. Александр Домогаров только начинал карьеру артиста, Ирина Гуненкова трудилась в костюмерном цехе. В молодости она тоже мечтала стать актрисой и училась в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Но жизнь сложилась иначе.

На момент знакомства Домогаров был женат на Наталье Сагоян. В их семье рос сын Дмитрий. По этой причине Ирина не сразу отреагировала на ухаживания актера. Однако Домогаров вскоре ушел от Натальи. Первые два года актер жил с Ириной в незарегистрированных отношениях, но когда она забеременела, они поженились.

Что говорили о Домогарове и его жене знакомые

NEWS.ru связался с коллегами Домогарова и Гуненковой, которые работали с ними в начале 1990-х. Режиссер Андрей Житинкин вспомнил, как Ирина поддерживала мужа.

«Она всегда была рядом. Саша был бешено популярен, а все бытовые проблемы и воспитание сына она взяла на себя! Думаю, она любила его всю жизнь, хотя была в тени...» — подчеркнул в разговоре с NEWS.ru Житинкин.

Почему Домогаров и Гуненкова скрывали беременность от его родителей

По словам Домогарова, они тщательно скрывали, что Ирина ждет ребенка, не только от общественности, но и от родителей актера.

«Помню, как впервые привезли ребенка показывать моим родителям. Машину тогда украли, и мы везли его на электричке в сумке. Подошли к даче и увидели, что мама с папой пьют чай. Они были в шоке, потому что даже не знали о беременности моей жены. Мы жили отдельно, тщательно скрывали положение Иры. Готовили сюрприз. Помню, как папа посмотрел на нас и сказал: „Идиоты!“ Но с такой любовью сказал!» — вспоминал Домогаров в интервью изданию «Тайны звезд» в 2011 году.

Фото: vk.com/domogarovjr Ирина с маленьким сыном Александром Фото: vk.com/domogarovjr Ирина с маленьким сыном Александром Фото: vk.com/domogarovjr Александр Домогаров, бывшая супруга актера Ирина Гуненкова и их сын Фото: vk.com/domogarovjr Александр Домогаров, бывшая супруга актера Ирина Гуненкова и их сын Фото: vk.com/domogarovjr Ирина Гуненкова Фото: vk.com/domogarovjr Ирина Гуненкова Фото: vk.com/domogarovjr Ирина с сыном Александром Фото: vk.com/domogarovjr Ирина с сыном Александром Фото: vk.com/domogarovjr Ирина Гуненкова Фото: vk.com/domogarovjr Ирина Гуненкова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Александр Домогаров на церемонии вручения премии Фонда Высоцкого «Своя колея» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Александр Домогаров на церемонии вручения премии Фонда Высоцкого «Своя колея» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актер Александр Домогаров на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год «Золотой Орел» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актер Александр Домогаров на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год «Золотой Орел» Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Народный артист РФ Александр Домогаров во время сбора труппы Театра имени Моссовета Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Народный артист РФ Александр Домогаров во время сбора труппы Театра имени Моссовета Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Актер Александр Домогаров на премьере фильма «Союз спасения» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Актер Александр Домогаров на премьере фильма «Союз спасения» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Театр Моссовета, спектакль «Три сестры» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Театр Моссовета, спектакль «Три сестры»

Сын родился в 1989 году. Мальчика назвали Александром. По словам актера, имя ребенку выбирали не родители, а их собака. «Сына называл не я. Мы заготовили несколько бумажек с разными именами, но собака почему-то вытянула именно это — значит, так тому и быть», — рассказал Домогаров в 1998 году.

Супруги вместе решили, что Ирина посвятит себя мужу и сыну. Их брак продлился 12 лет. После развода бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Домогаров не раз звонил Ирине, чтобы посоветоваться, а также продолжал участвовать в жизни их общего сына.

«К моему великому счастью, на земле есть люди, которые меня в этой жизни держат. Это сын, это бывшая жена Ира, ставшая ближайшим другом. Она первый человек, чей номер я набираю, если у меня что-то происходит», — говорил актер.

Как развод Домогарова с женой отразился на их сыне Саше

По словам Домогарова, во многом именно благодаря Ирине сына Сашу не так травмировал развод родителей.

«Ира — фанатичная мама! Фортепиано на Ленинском проспекте, фигурное катание на „Локомотиве“, языки. Когда Сашка пошел в первый класс, я каждый понедельник два года преподавал драму в его школе, потом этим занялась Ира. По возможности проводили время вместе и на катке, и на экзаменах в музыкальной школе. Надеюсь, правильную позицию мы выбрали, и Саня не очень это чувствовал, хотя могу ошибаться», — откровенничал актер.

Это подтверждал и Домогаров-младший. Он отмечал, что «отец с мамой сделали все для того, чтобы не было ощущения, что семья развалилась».

Супруги расстались из-за нового романа Александра — с актрисой Натальей Громушкиной, с которой они вместе работали в театре.

Почему врачи отказались лечить экс-жену Домогарова

Больше двух лет бывшая жена Домогарова боролась с раком. Известно, что актер активно участвовал в лечении Ирины. Он помогал с местами в больницах, оплачивал врачей и лично поддерживал экс-супругу. Они с сыном не афишировали тяжелое состояние Ирины.

«Многое, конечно, было в жизни, но Ира стала преданным другом! Многие не верят в дружбу между мужчиной и женщиной, тем более между бывшими супругами, — верю», — делился Домогаров в интервью изданию «Кузбасс XXI век».

В июле сын актера был вынужден отложить работу из-за того, что врачи решили прекратить лечение матери. По его словам, в выписке из больницы, которую он получил за 12 часов до съемок, было написано, что возможности организма исчерпаны.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Актер, режиссер Александр Домогаров — младший

«Сегодня должна была состояться 10-я смена моей картины „Она такая классная“. К сожалению, очень тяжело болеет самый близкий мне человек. Уже больше двух лет идет борьба с очень гадкой болезнью. Когда все началось, я доделывал фильм „Пальма“, и мне казалось — тогда было очень тяжело и страшно. Но весь ужас наступил именно под начало съемок сериала. Лечение перестало помогать. Надежда таяла, но мы боролись изо всех сил», — рассказал Александр.

По словам Домогарова-младшего, отец помогал ему в этой непростой ситуации. «И мы должны с ним пережить этот кошмарный сон! Сделать все возможное ради мамы. Моей любимой мамы! Все ради нее! И я буду с ней до конца!» — писал Александр 20 июля.

Домогаров-старший поддержал сына. «Я порву любого за него! Он вынужден был отказаться от проекта, сейчас ему страшно, тяжело. Из-за ситуации он, естественно, может попасть в черные списки кинокомпаний, как человек, который может что-то сорвать. Хотя по-человечески это совершенно дико», — рассказал тогда актер журналистам.

Как стало известно, прощание с Ириной состоится 15 августа в церкви Троицы Живоначальной в поселке Троицкий.

Как на смерть экс-жены Домогарова отреагировали ее коллеги

77-летний актер театра и кино Валерий Баринов был обескуражен известием о смерти Гуненковой. «Дело в том, что мы очень давно не общались, я слышал, что она больна, но не знал подробностей. Отношения Ирины и Александра начались вполне естественно, она была красивой девушкой, веселой и очень общительной. Не удивительно, что Саша ей увлекся. На мой взгляд, это был очень красивый роман, который закончился браком. Мы с Ириной общались, когда работали в театре, но не близко», — рассказал NEWS.ru Баринов.

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