Иосиф Пригожин в усах пошутил на публику о Валерии

https://static.news.ru/photo/0bd6d90c-f61e-11ea-a7ca-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иосиф Пригожин опубликовал в соцсетях фото, где он в образе знаменитого Мимино шутит о своей супруге. На снимке продюсер сидит на корточках, его голову украшает огромный картуз, свой образ музыкант дополнил шикарными накладными усами.

Продюсер одет в кожаную куртку, коричневые брюки и чёрные ботинки.

Валерию Юрьевну Хачу, — подписал снимок в стиле знаменитого грузина Пригожин.

Так известный продюсер дал понять, что самая главная для него женщина — это его супруга певица Валерия. И именно о ней он мечтает, вспоминая крылатые разы.

Поклонники оценили юмор Пригожина, отметив, что ему, вообще-то, идёт образ лихого грузина из советской комедии. «Красавец! Ей-богу, так убедительно», «Похож! Колоритный мужчина», пишут в комментариях подписчики.

На Валерии Иосиф Пригожин женился в 2004 году и принял её детей от предыдущего брака как своих родных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову. По его словам, актёр, осуждённый на восемь лет тюрьмы, мог получить гораздо меньший срок в случае, если бы его защищал другой юрист.