Иосиф Пригожин: стать звездой помогут «правильные люди»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стать популярным артистом непросто, для этого необходимо много трудиться и любить свое дело, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что большую роль в становлении звезды также играет работа в команде профессиональных, «правильных» людей.

Я из любого человека могу сделать звезду. Вопрос — насколько эта звезда будет долговечной. <...> Все зависит все равно от команды. Мало быть талантливым, гениальным, нужны еще правильные люди, которые правильно смогут вас спозиционировать, — объяснил продюсер.

Он отметил, что для артиста важно сотрудничать с хорошими авторами, потому что народная любовь зависит не только от таланта, но и от качественного музыкального материала. Продюсер добавил, что будущее звезды зависит в основном от нескольких людей и от самого артиста.

У нас в стране не так много людей, кто способен разглядеть артиста и сделать из него большую звезду. <...> Любой бриллиант в плохой оправе будет смотреться плохо. Вот бриллиант — это артист, а оправа — это менеджмент, продюсеры, — резюмировал Пригожин.

Ранее продюсер рассказал, что считает Анну Asti, SHAMAN и Олега Газманова топовыми артистами российской эстрады на сегодняшний день. Также в этот список он внес легенду российской сцены Льва Лещенко и молодого певца Xolidayboy.