Иосиф Пригожин решил подать в суд на Шнурова за оскорбление и клевету

https://static.news.ru/photo/58e97232-7061-11eb-9566-96000091f725_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил подать встречный иск на певца Сергея Шнурова за оскорбление и клевету. Ранее суд не стал заводить дело из-за угроз бизнесмена в адрес артиста.

Я думаю о том, чтобы подать в суд на Сергея Шнурова за клевету, за оскорбление, о защите чести и достоинства. Потому что я не был инициатором нашего конфликта. Он меня сам задел, — цитирует Пригожина телеканал «360».

По мнению продюсера, Шнуров его использует в своей предвыборной кампании. Ругаться они начали почти год назад, а заявление артист написал недавно.

Речь идёт о конфликте, разразившемся между двумя представителями шоу-бизнеса в конце 2020 года. Поначалу Шнуров и Пригожин публично переругивались из-за жалоб последнего на бедственное положение артистов, оказавшихся без гастролей во время пандемии. Лидер группы «Ленинград», в частности, раскритиковал оппонентов за дорогостоящий отпуск за границей на фоне жалоб на безденежье.

В какой-то момент в размолвку оказалась втянута Валерия. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста «мразёнышем» и использовал нецензурную лексику. В одном из интервью Пригожин и вовсе заявил, что готов дойти до рукоприкладства. За высказывания в духе «Лера-фанера» он пообещал «рано или поздно треснуть по башке» своего оппонента.

27 января 2021 года стало известно, что Шнуров обратился в столичную полицию с заявлением об угрозах физической расправой. По словам адвоката музыканта Алексея Добрынина, высказывания Пригожина можно квалифицировать по уголовной статье об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью, писал NEWS.ru