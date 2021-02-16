16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин решил подать в суд на Шнурова за оскорбление и клевету

16:53, 16 февраля 2021
Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил подать встречный иск на певца Сергея Шнурова за оскорбление и клевету. Ранее суд не стал заводить дело из-за угроз бизнесмена в адрес артиста.

Я думаю о том, чтобы подать в суд на Сергея Шнурова за клевету, за оскорбление, о защите чести и достоинства. Потому что я не был инициатором нашего конфликта. Он меня сам задел, — цитирует Пригожина телеканал «360».

По мнению продюсера, Шнуров его использует в своей предвыборной кампании. Ругаться они начали почти год назад, а заявление артист написал недавно.

Речь идёт о конфликте, разразившемся между двумя представителями шоу-бизнеса в конце 2020 года. Поначалу Шнуров и Пригожин публично переругивались из-за жалоб последнего на бедственное положение артистов, оказавшихся без гастролей во время пандемии. Лидер группы «Ленинград», в частности, раскритиковал оппонентов за дорогостоящий отпуск за границей на фоне жалоб на безденежье.

В какой-то момент в размолвку оказалась втянута Валерия. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста «мразёнышем» и использовал нецензурную лексику. В одном из интервью Пригожин и вовсе заявил, что готов дойти до рукоприкладства. За высказывания в духе «Лера-фанера» он пообещал «рано или поздно треснуть по башке» своего оппонента.

27 января 2021 года стало известно, что Шнуров обратился в столичную полицию с заявлением об угрозах физической расправой. По словам адвоката музыканта Алексея Добрынина, высказывания Пригожина можно квалифицировать по уголовной статье об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью, писал NEWS.ru

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео