Иосиф Пригожин призвал Россию задуматься о бойкоте Евровидения-2022

Продюсер Иосиф Пригожин заявил NEWS.ru, что ему «вообще наплевать», кто отправится на Евровидение-2022 от Украины, и призвал Россию задуматься о бойкоте песенного конкурса, поскольку «нас там не ждут». Он назвал это музыкальное соревнование «шоу фриков», «непорядочным, бездарнейшим по всем параметрам мероприятием, которое давно дискредитировало себя».

Кто поедет на Евровидение-2022, мне вообще наплевать. Евровидение как конкурс давно себя дискредитировал и превратился, на мой взгляд, в бездарнейшее мероприятие. Нечестное, непорядочное по всем позициям и параметрам. Шоу фриков, а не шоу музыки, — заявил Иосиф Пригожин.

Он призвал российских продюсеров, отвечающих за выбор кандидата от России, задуматься о бойкоте Евровидения-2022. По мнению Пригожина, враждебное, неадекватное отношение к представителям РФ в ряде стран мира может привести к необъективной оценке выступления россиян на конкурсе.

А стоит ли нам туда (на Евровидение-2022. — NEWS.ru) ездить? Нас там не ждут. Против нас идёт информационная война, и наш представитель, приехав туда, будет освистан. Я помню, как мы с Валерией прошли все эти унижения в других странах, — отметил Иосиф Пригожин.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал NEWS.ru скандал вокруг имени представительницы Украины на Евровидении-2022 Алины Паш из-за посещения ею Крыма в 2015 году. Соседов заявил, что Алина Паш «стала заложницей позорной общественно-политической ситуации в своей стране». На сайте «Миротворец» указано, что Алина Ивановна Паш (Pash Alina Ivanovna) «сознательно нарушила границы Украины». Сама певица объяснила ту поездку приглашением на свадьбу друзей и подчеркнула частный характер своего визита. Она назвала себя частью Украины, а Россию — «страной-агрессором».

В ходе национального отбора на конкурс Евровидение-2022 Алина Паш, исполнявшая песню «Тени забытых предков», набрала 15 баллов из 16 возможных по результатам голосования зрителей и жюри. В состав последнего входили победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и режиссёр Ярослав Лодыгин. Конкурс Евровидение-2022 в этом году пройдёт в Италии. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.

Между тем, по мнению критика Евгения Бабичева, на Евровидении в 2022 году Россию мог бы представить певец Александр Панайотов, который уже не раз пробовал попасть на этот музыкальный конкурс. Он заявил, что с правильным репертуаром Панайотов мог бы добиться успеха.