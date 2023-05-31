Иосиф Пригожин призвал исполнителей налаживать контакт с властью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Современным исполнителям следует налаживать контакт с властью, если они хотят работать в России, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В разговоре с «360» он отметил, что индустрия развлечений всегда была интегрирована в политику во всем мире. По его словам, музыканты в первую очередь должны проявлять уважение к своей стране.

Если вы меня спросите, насколько интегрирована индустрия развлечений в крупную политику в мире, то я вам скажу: да, она интегрирована и всегда была. И когда говорят, что бизнес независим от власти в США, это абсолютная неправда. Потому что если звезда зажигается, значит, это кому-то нужно, — пояснил продюсер.

Пригожин подчеркнул, что сам выступает против использования ненормативной лексики в публичном пространстве, особенно со стороны исполнительниц. Он пояснил, что не хотел бы, чтобы вокруг детей царила обстановка пошлости. По словам продюсера, современным артистам надо понимать, что у всего есть свое место и время. Толерантность должна проявляться в том, чтобы уважать окружающих, считает Пригожин. Он также подчеркнул, что зарабатывать популярность нужно творчеством, а не скандальным образом жизни.

Российская певица Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, ранее встретилась с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной и обсудила с ней свое творчество. Она пообещала убрать из своих песен нецензурную лексику. Мизулина также встретилась с рэп-исполнительницей Анной Михеевой, известной как Hofmannita.