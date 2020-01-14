Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил свою младшую дочь Елизавету с 21-м днём рождения. Он отметил, что девушка наконец-то достигла полного совершеннолетия.

По его словам, особую гордость вызывает то, что Елизавета окончила университет досрочно — на полтора года раньше.

Дальше начинается взрослая самостоятельная жизнь. С днём рождения, любимая доченька! Спасибо тебе большое, что не подводишь и доверяешь моим советам. Люблю тебя и горжусь. Всегда рядом, — написал продюсер.

Отдельную благодарность за дочь Пригожин выразил своей бывшей возлюбленной Лейле Фаттаховой.

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Сегодня особенный день у моей дочери, как и у меня. @lizaprigozhina стала окончательно совершеннолетней. В связи с этим хочется не только публично поздравить её, но и отметить тот факт, что она окончила досрочно университет аж на полтора года раньше, что вызывает у меня особенную гордость. Дальше начинается взрослая самостоятельная жизнь. С Днём рождения, любимая доченька! Спасибо тебе большое, что не подводишь и доверяешь моим советам. Люблю тебя и горжусь. Всегда рядом. И отдельное спасибо за тебя твоей маме, @leylafattakhova #лизапригожина #21 #деньрождения

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Ранее NEWS.ru писал, что Пригожин ответил всем критикам певицы Аллы Пугачёвой. Он сказал, что у артистов нет возраста.

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