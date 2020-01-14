https://static.news.ru/photo/a1e14ff8-3766-11ea-928d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил свою младшую дочь Елизавету с 21-м днём рождения. Он отметил, что девушка наконец-то достигла полного совершеннолетия.

По его словам, особую гордость вызывает то, что Елизавета окончила университет досрочно — на полтора года раньше.

Дальше начинается взрослая самостоятельная жизнь. С днём рождения, любимая доченька! Спасибо тебе большое, что не подводишь и доверяешь моим советам. Люблю тебя и горжусь. Всегда рядом, — написал продюсер.

Отдельную благодарность за дочь Пригожин выразил своей бывшей возлюбленной Лейле Фаттаховой.

Ранее NEWS.ru писал, что Пригожин ответил всем критикам певицы Аллы Пугачёвой. Он сказал, что у артистов нет возраста.