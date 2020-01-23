https://static.news.ru/photo/e03f3cc8-3dd9-11ea-8280-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за нового министра культуры РФ Ольгу Любимову, которая удалила посты из своего блога в LiveJournal.

Поступок Ольги Любимовой я расцениваю как свидетельство о понимании новой роли, которая не позволяет оставлять то, что было до. Но это не побег от прошлого, — цитирует Пригожина Teleprogramma.pro.

По его словам, если бы ему предложили подобную должность, он поступил бы так же и «почистил» бы свои социальные сети.

23 января все записи Любимовой в блоге kropalik были закрыты. При этом имя, фамилия и другие данные в нём указывают на авторство главы Минкультуры. Судя по профилю, последний раз он обновлялся 22 января, после чего и пропали все компрометирующие Любимову посты. Однако часть из них доступна на сайте Web Archive.

В декабре 2008 года Любимова призналась, что совсем не культурный человек и не переносит ни оперу, ни балет, ни музеи и театры.

В другом посте новый министр культуры говорила о своём муже и рассказывала, как он «ускорялся порошком», а сама она в момент, пока «у папы отходняк», спрашивала сына, будет ли он употреблять наркотики и алкоголь.

Как ранее писал NEWS.ru, Ольга Любимова, которая заняла этот пост 21 января, скрыла или удалила свои посты в LiveJournal и тут же вызвала этим большой резонанс в Интернете и СМИ.