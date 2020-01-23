Продюсер Иосиф Пригожин заступился за нового министра культуры РФ Ольгу Любимову, которая удалила посты из своего блога в LiveJournal.
Поступок Ольги Любимовой я расцениваю как свидетельство о понимании новой роли, которая не позволяет оставлять то, что было до. Но это не побег от прошлого, — цитирует Пригожина Teleprogramma.pro.
По его словам, если бы ему предложили подобную должность, он поступил бы так же и «почистил» бы свои социальные сети.
23 января все записи Любимовой в блоге
В декабре 2008 года Любимова призналась, что совсем не культурный человек и не переносит ни оперу, ни балет, ни музеи и театры.
В другом посте новый министр культуры
Как ранее писал NEWS.ru, Ольга Любимова, которая заняла этот пост 21 января, скрыла или удалила свои посты в LiveJournal и тут же вызвала этим большой резонанс в Интернете и СМИ.
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