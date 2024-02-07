Интимное видео рэпера Дрейка шокировало поклонников In Touch Weekly: в Сеть утекло видео с рэпером Дрейком в постели

Поклонники канадского рэпера Дрейка были шокированы появившимся в сети интимным видео музыканта, на котором он мастурбирует, лежа в постели, пишет In Touch Weekly. Ролик был опубликован на платформе X (Twitter) в нескольких фан-аккаунтах, после чего имя исполнителя поднялось в рейтинге поисковых систем, отмечает издание. По данным СМИ, скандальное видео начало распространяться в Сети через два дня после того, как Дрейк получил премию «Грэмми» 4 февраля.

Не известно, где именно видео было опубликовано впервые, но оно стало доступно большему количеству фанатов. Зрители опознали в клипе 37-летнего рэпера, потирающим себя в постели. Имя Дрейка быстро стало популярным в социальных сетях, что побудило многих поклонников к поиску видео, — говорится в сообщении.

В 2022 году Дрейк закал себе колье, сделанное из 42 обручальных колец с бриллиантами. Украшение показала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) нью-йоркский дизайнер Алекса Мосс. По ее словам, общий вес драгоценных камней, обрамленных в 18-каратное белое золото, составляет 351,38 карата. Ювелир подчеркнула, что ожерелье создавалось 14 месяцев. Каждый бриллиант был отобран вручную.



Дизайнер не стала уточнять, каким женщинам должны были принадлежать кольца. Дрейку приписывают романы с моделями Тайрой Бэнкс, Джулией Фокс, Сесилией Роуз, певицей Рианной, актрисой Дженнифер Лопес, а также художницей Софи Брюссо и другими селебрити.