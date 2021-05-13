Интернет-пользователей возмутили слова Галь Гадот о событиях в Израиле

Израильская актриса Галь Гадот попала под волну критики со стороны интернет-пользователей, которых возмутили её слова о палестино-израильском конфликте, пишет New York Post.
По мнению комментаторов, актриса поступила неправильно, назвав палестинцев не по имени, а «соседями». Кроме того, они обвинили её в поддержке колониализма и этнической чистки, а также вспомнили, что она служила в армии.
Она убийца, сионист и расист. Она служила в Армии обороны Израиля, а сейчас притворяется супергероем, — написал один из пользователей.
Другой назвал Галь Гадот «буквальным инструментом пропаганды» для израильского правительства.
Она даже не может заставить себя назвать палестинцев палестинцами, вместо этого называя их просто соседями. Очень показательно, — отметил он.
Пользователи
Ранее сообщалось, что Галь Гадот посвятила событиям на родине пост в социальной сети Instagram. Она заявила, что её «сердце разбито», что переживает за свою семью, за друзей и «за свой народ».