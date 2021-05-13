Интернет-пользователей возмутили слова Галь Гадот о событиях в Израиле

Российский журналист Юрий Дудь опубликовал на своём YouTube-канале «ВДудь» новое интервью. Героями шоу стала рэп-группа из Казахстана «Ирина Кайратовна». Музыканты рассказали блогеру о Казахстане и нравами республики, как гастролировали с тремя треками до выпуска дебютной пластинки и как проходят выступления в стране с населением 19 млн человек.

Кроме того, рэперы объяснили, почему жителям Казахстана обязательно смотреть «Бората» и почему коллектив не очень любят госорганы. Также, исполнители обсудили политическое устройство Казахстана, телеведущего Владимира Соловьёва, цензуру, заработки. Одним из...