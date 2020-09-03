«Интеллигентная любовь»: Лисовец рассказал об отношениях Фриске и Шепелева

https://static.news.ru/photo/c7616522-ee10-11ea-bed6-fa163e074e61_660.jpg Влад Лисовец Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стилист Влад Лисовец рассказал, как его близкая подруга Жанна Фриске познакомила его с Дмитрием Шепелевым. Оказалось, что у певицы и телеведущего был роман.

Он отдыхал в Стокгольме. В это же время там находилась исполнительница. Они решили встретиться, чтобы обсудить последние новости.

Она была красивой в отношениях с Шепелевым. Я бы пожелал каждой женщине так. Я когда её увидел в Стокгольме, она мне говорит: сегодня ты его увидишь, он известный. Это была интеллигентная любовь, — отметил Лисовец в интервью Надежды Стрелец для её YouTube-канала.

По его словам, он не понял финала этой любовной истории. Мужчина не должен жаловаться на то, что его где-то не признают и не снимают.

Всё приобрело какую-то странную форму, и я увидел совсем другого человека. Но его любила Жанна, и я обязан его уважать ради её чувств, — подчеркнул друг артистки.

Он добавил, что считает Шепелева хорошим отцом, который достойно воспитает сына.

Фриске скончалась 15 июня 2015 года после долгой борьбы с опухолью мозга. У артистки остался сын Платон, который проживает вместе с отцом.

Ранее мать Жанны Фриске Ольга заявила, что Дмитрий Шепелев незаконно забрал сына Платона из их семьи и сбежал как трус. При этом он прихватил с собой документы на дом семьи Фриске в Подмосковье, долю в котором он позднее продал.

Женщина добавила, что они через суд добились встречи с Платоном. Им разрешено видеть мальчика полтора часа в месяц. Однако даже этому препятствует Шепелев. Отец певицы подчеркнул, что телеведущий делает это специально, чтобы ребёнок их забыл и больше с ними не общался, писал NEWS.ru.