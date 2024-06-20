Собчак раскрыла качества Богомолова, которые ее восхищают Собчак назвала своего мужа Богомолова злобным интеллектуалом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала своего мужа, театрального режиссера Константина Богомолова «злобным интеллектуалом». Отвечая на вопрос подписчика в Telegram-канале, она также призналась, что ее восхищает его чувство юмора.

Интеллект и чувство юмора – это, на мой взгляд, самые важные качества. Особенно, когда они соединены. Человек без ироничного отношения к реальности в целом не может быть мне интересен, – рассказала Собчак.

Своими любимыми героями она назвала романтичных циников, которые высмеивают все на свете, как бы зная всему цену. Однако на самом деле, по мнению телеведущей, это самые трогательные и ранимые люди, но мало кто об этом знает.

Собчак была замужем за режиссером Максимом Виторганом и родила ему сына. В сентябре 2019 года она стала супругой Константина Богомолова.

Недавно Богомолов заявил, что ничего не испытывает к уехавшим артистам, кроме «некоторой брезгливости», когда они агрессивно высказываются против России и ее граждан. И ему абсолютно все равно, что с ними произойдет.

Ранее Собчак рассказала, что сделала пластическую операцию10 лет назад. По словам знаменитости, она удалила грыжи под глазами. Пластический хирург Артур Рыбакин в беседе с Собчак отметил, что в результате данного хирургического вмешательства разрез глаз со временем становится уже.