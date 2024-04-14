Инстасамок будет две? Что известно о преемнице певицы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка

Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) начала готовить себе преемницу. Что известно о восходящей звезде шоу-бизнеса, когда сама певица вернется к поклонникам с новыми треками?

Кто заменит Инстасамку

Telegram-канал «Немалахов» сообщил, что Инстасамка начала заниматься продюсированием младшей сестры. Протеже рэп-исполнительницы станет Маргарита Зотеева. Как пишет KP.RU, девушка мечтает добиться успеха, уже сейчас она ведет свой блог, который пока только развивается.

Известно, что Маргарита увлекалась танцами, но профессионально заниматься ими не захотела. Сейчас она активно ведет канал в Telegram. Старшая сестра заботится о родственнице, часто делает ей дорогостоящие подарки и комментирует посты девушки.

Правда, в прошлом году Инстасамка жаловалась, что избаловала Маргариту.

«Вы бы видели мою сестру. В 13 лет у человека есть все: личный тренер, сумки Louis Vuitton, кроссовки за 120 тысяч. У меня такого не было, и я руководствовалась тем, что все это кину к ее ногам», — рассказывала Зотеева.

Исполнительница пожаловалась, что такое отношение привело к проблемам. По словам Зотеевой, Маргарита стала хуже учиться и едва не забросила свое образование.

«Вы бы знали, что она вытворяет. Мы с мамой решили забрать у нее телефон на пять недель. Это триместр, в котором она должна получить пять по английскому языку. Пока что четыре года с репетитором ушли в (никуда. — NEWS.ru)», — поделилась с подписчиками Зотеева.

Инстасамка ранее заявляла, что не намерена помогать родственнице и хочет, чтобы та добилась всего сама. Однако недавно СМИ предположили, что исполнительница все же передумала и на днях записала несколько роликов вместе со своей сестрой и заодно отметила ее аккаунт.

Некоторые из роликов собрали более 1,5 млн просмотров в TikTok менее чем за сутки, а количество подписчиков Маргариты выросло до 130 тысяч.

Фото: Пресс-служба Яндекс музыка Инстасамка

Где сейчас Инстасамка

В марте 2024 года Инстасамка отменила тур по России из-за жалоб активистов на аморальность в текстах песен и образе артистки. По данным журналистов, ближайший год исполнительница будет выступать только на клаб-шоу с пометкой 18+.

Сообщалось, что в регионах уже отменили все выступления Зотеевой. Как рассказали организаторы тура, сама Инстасамка поддержала отмену мероприятий, поскольку хочет сменить имидж в ближайшее время. Знаменитость намерена избавиться от провокационных текстов и начать работать для более взрослой аудитории.

Менеджер исполнительницы пояснил, что меняется и аудитория артистки. Новые песни и образ появятся приблизительно к 2025 году, тогда возобновится и концертная деятельность Инстасамки на больших площадках Москвы и Санкт-Петербурга, а затем и в регионах.

На протяжении нескольких месяцев Зотеева вместе с супругом Moneyken (Олег Еропкин) демонстрируют роскошную квартиру в Москве. Они обосновались в просторной квартире в окружении старинной мебели.

«Она купила на каком-то европейском рынке. Есть шкаф и тумбочка, которым по сто лет. Одна тумба стоит $20 тысяч, вторая около $10 тысяч. Их нельзя даже с места сдвинуть», — говорили музыканты.

Инстасамка также организовала в квартире своеобразную бьюти-студию. Артистка признавалась, что приняла такое решение, поскольку у нее мало времени на поездки к мастерам сферы красоты, поэтому специалисты приезжают сами.

«Я решила, что больше не буду ездить в салон. В Москве уходит очень много времени на дорогу. Это сложно. Приходят ко мне», — говорила исполнительница хита «За деньги да» в одном из интервью.

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