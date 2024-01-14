Instasamka заменит Глюкозу? Что известно о новом проекте Фадеева Instasamka: сотрудничество с Фадеевым не связано с проектом «Глюкоза»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Instasamka (Дарья Зотеева), Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова)

Певица и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Instasamka («Инстасамка»), ответила на слухи, что она заменит Наталью Чистякову-Ионову в новом проекте «Глюкоза» («Глюк’oZa»). Что известно о возрождении «старой новой» группы Максима Фадеева?

Что сказала Instasamka о «Глюкозе»

На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Instasamka заявила, что ее коллаборация с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта «Глюкоза» («Глюк’oZa»). По словам Зотеевой, она продолжит выступать под псевдонимом Instasamka.

«Что за коллаб у нас будет с Фадеевым? Я могу сказать точно, что это не проект „Глюкоза“. На данный момент я выступаю и продолжаю свою деятельность под наименованием „Инстасамка“, если будут в дальнейшем какие-то изменения, я обязательно сообщу в своих социальных сетях», — написала Зотеева.

Что известно о сотрудничестве Фадеева и Instasamka

10 января продюсер разместил в своем Telegram-канале публикацию, которая породила слухи об участии Instasamka в возрожденном проекте «Глюкоза». Фадеев сделал репост сообщения Telegram-канала «Светские крошки LIVE», в котором он и Зотеева запечатлены на совместной фотографии.

«Максим Фадеев представил новую Глюкозу», — гласит подпись к снимку.

После этого музыкальные поклонники предположили, что Instasamka может заменить в возобновленной группе «Глюкоза» Наталью Чистякову-Ионову, участие которой в новом проекте Фадеев ранее исключил.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Максим Фадеев

Что говорил Фадеев о новой «Глюкозе»

В конце декабря Фадеев объявил о возобновлении проекта «Глюк’oZa» в его «первозданном виде». При этом он подчеркнул, что Чистякова-Ионова (Глюкоза) не будет иметь к этому никакого отношения — по мнению продюсера, исполнительница дискредитирует концепцию «Глюк’oZы» как своим творчеством, так и публичным поведением. Под последним Фадеев имел в виду, в частности, посещение Глюкозой «голой» вечеринки, которая была организована блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях (вечеринке Ивлеевой. — NEWS.ru). Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — написал композитор в своем Telegram-канале.

Фадеев пояснил, что Глюкоза — это не псевдоним Чистяковой-Ионовой, а название группы. По его словам, в этот проект входит лишь два альбома.

«Проект „Глюк’oZa“ — это два альбома: „Москва“ и „Глюк’oZa Nostra“. Все остальное — это уже изыски Ионовой и Ко. Она пытается имитировать мой креатив, но любые попытки подражать — это все равно подделка», — указал продюсер.

Также композитор публиковал фрагмент композиции под названием «Мыши», отмечая, что скоро этот трек будет на всех музыкальных платформах.

«Ловите фрагмент трека „Мыши“ новой старой „Глюк’oZы“. Скоро — на всех платформах», — писал Фадеев в своем Telegram-канале 27 декабря.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова)

Поедет ли Глюкоза на СВО

10 января Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что некоторые участники «голой» вечеринки Ивлеевой согласились поехать в зону специальной военной операции. Таким образом звезды намерены «искупить вину» за посещение скандального мероприятия, утверждал канал. Среди тех, кто окажется на передовой, будут певица Глюкоза и рэпер T-killah (настоящее имя — Александр Тарасов), писал «ВЧК-ОГПУ».

«Других вариантов им просто не дают. В ближайшее время звезды (к примеру, Глюкоза и Александр T-killah Тарасов) отправятся, чтобы „искупить вину“. Благодаря такому „раскаянию“ они снова хотят вернуться в ротацию эфиров. Уже продумывают репертуар и сценический образ», — писал источник.

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