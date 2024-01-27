«Не буду колоть это дерьмо»: Инстасамка три года не могла дышать Инстасамка три года не могла дышать носом из-за филлеров в щеках

Фото: t.me/instasamkafuckyou

Инстасамка

Инстасамка рассказала, что с 2021 года не могла нормально дышать носом. Как написала певица в в Instagram (деятельность в РФ запрещена), причиной тому стали филлеры. На приеме у врача-остеопата, которая ранее работала косметологом, ей помассировали участки лица под глазами и после нескольких таких процедур нос начал дышать.

Сейчас я сделала несколько процедур у нее и я дышу ночью, утром, днем и когда захочу. Это был мой персональный ад всего из-за нескольких вколов в щеки. А ведь я шла только на губы и на месте мне посоветовали кольнуть еще и щеки с углами, — рассказал певица.

До этого певица постоянно пользовалась назальными каплями, эффекта которых хватало лишь на полчаса. Теперь она зареклась не пользоваться подобными услугами и осудила сотрудников клиники, которые называют их.

Сейчас я делаю только массажи лица и никогда больше не буду колоть это дерьмо в себя. Берегите ваши прекрасные лица, не дайте каким-то теткам без лицензии испортить вашу внешность и нагрузить вас осложнениями, — написала исполнительница.

Ранее Инстасамка опубликовала фотографию холодильника в своей квартире в Дубае — его никто не открывал несколько месяцев, из-за чего там появилась черная плесень и насекомые. Некоторые пользователи предположили в комментариях, что черный налет может быть грибком.