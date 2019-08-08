https://static.news.ru/photo/7c8e357e-b9fb-11e9-8b14-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев и Наргиз Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Поклонники певицы Наргиз поддержали её в конфликте с Максимом Фадеевым. Всё, что они думают о ситуации, фанаты пишут в комментариях к постам артистки и продюсера в Instagram.

Как же мне надоел Фадеев, уж простите. Уже столько туров сорвано, прям обидно за тех, кто ждёт. Наргиз, любимая, всё будет хорошо, — подбадривают звезду её поклонники.

В сторону Фадеева фанклуб шлёт различные проклятья и обвиняет его в подлости.

7 августа Наргиз сообщила, что Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва. Исполнительница объяснила, что 16 июля получила документы о расторжении договора. В них сказано, что лейбл (MALFA) снимает с себя ответственность за концерты, которые были запланированы в августе. Как утверждают в MALFA, это произошло потому, что артистка не выходила на связь.

8 августа Фадеев в своём Instagram намекнул певице Наргиз на её наглость, чем вызвал новую волну негодования фанатов, писал News.ru.