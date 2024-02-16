Иншаков оценил попытки звезд реабилитироваться после «голой» вечеринки Актер Иншаков: потерявшие чувство меры звезды никому не нужны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Иншаков

Попытки российских звезд реабилитироваться за участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой выглядят неискренними, заявил в беседе с KP.RU актер, кинопродюсер, мастер боевых искусств Александр Иншаков. По его словам, артисты, потерявшие чувство меры, сегодня стали никому не нужны.

Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская заявила о намерении восстанавливать храм на одной из новых территорий. А ее коллега Филипп Киркоров приехал в Горловку, куда привез гуманитарную помощь и посетил раненых в госпитале, пообещав им деньги на протезы. Однако, по мнению Иншакова, «отмыться» знаменитостям будет непросто.

Киркоров и Лолита не вчера на свет родились. Они так ведут себя на протяжении долгого времени. Просто эта вечеринка у Ивлеевой стала последней каплей. <...> Молодые ребята гибнут на фронте, возвращаются домой калеками, дети остаются сиротами, семьи — без кормильцев, а российская «элита» с жиру бесится, устраивает вакханалию на глазах у всех. Как можно прощать такие вещи? — подчеркнул продюсер.

Он добавил, что в российском шоу-бизнесе начинаются большие перемены, когда на место потерявших чувство меры звезд приходят новые талантливые и, главное, воспитанные артисты и музыканты, уважающие зрителей, для которых работают.

Ранее Александр Иншаков инициировал коллективный иск к блогеру Насте Ивлеевой, которая организовала скандальную «голую» вечеринку. В иске содержится требование выплатить 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда.