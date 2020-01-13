https://static.news.ru/photo/b38e7842-35ff-11ea-9b06-fa163e074e61_660.jpg Инна Чурикова Фото: АГН "Москва"/Global Look Press

Актриса Инна Чурикова и её супруг режиссёр Глеб Панфилов стали жертвами карманников на отдыхе в Испании.

Как пишет Telegram-канал Baza, в аэропорту Мадрида у пары украли сумку, в которой лежали их паспорта. Инцидент произошёл сразу по прилёте в Испанию, где они планировали отметить Новый год. Помимо документов в сумке также были кошелёк с деньгами и карточками, мобильный телефон и очки за 90 тыс. руб.

По подсчётам Чуриковой, ущерб составил 250 тыс. руб. Для восстановления документов супругам пришлось обратиться за помощью в российское посольство.

Как писал NEWS.ru, украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в Киеве. Из её автомобиля вытащили сумку с документами и новогодние подарки. Артистка разместила в соцсетях изображение сумки и призвала откликнуться очевидцев ограбления.