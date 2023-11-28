Советский и российский актер Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Что с ним случилось, правда ли, что у Боярского инфаркт, что говорят его близкие и родственники и что было со здоровьем у актера в последнее время?
Что случилось с Боярским
Во вторник портал «78» сообщил, что Михаил Боярский накануне был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом. По данным канала, спустя сутки врачам удалось стабилизировать его состояние, после чего он был переведен из реанимации в обычную палату.
Эту информацию подтвердили и дополнили подробностями другие источники. Telegram-канал «112» сообщил, что Боярский находится в платной палате отделения кардиологии Мариинской больницы, он поступил с подозрением на инфаркт и был переведен в отделение реанимации.
«Состояние музыканта стабилизировалось, но нарушения ритма сердца остаются. Сейчас Михаил Боярский находится под наблюдением врачей», — сообщил источник «112».
Был ли у Боярского инфаркт
Вскоре появились новые версии. Источники которых отрицали, что музыкант перенес инфаркт. Так, PR-менеджер артиста Надежда Дуванова заявила NEWS.ru, что артист даже не попадал в больницу.
«Не знаю, какой канал публикует эту информацию. Михаил Сергеевич прекрасно себя чувствует, инфаркта у него не было, и в больницу он не попадал», — заявила она.
В театре имени Ленсовета, где должен был выступать Боярский, заявили ТАСС, что с артистом все в порядке и он проходит плановую госпитализацию. В то же время в театре Ленсовета подтвердили NEWS.ru, что спектакли с участием Боярского отменены и пройдут другие: вместо «Смешанных чувств» покажут «Синьора из высшего общества», а вместо «В этом милом старом доме» покажут «Ревизора».
Сын артиста депутат Госдумы Сергей Боярский подтвердил ряду СМИ, что отец действительно перенес инфаркт и позже ему стало лучше, «голос бодрый», он находится в Мариинской больнице под присмотром врачей.
Сестра 73-летнего актера Екатерина Боярская сообщила msk1.ru, что инфаркта не было, просто «немного сердце пошалило», и было решено обратиться за врачебной помощью.
«Мы с ним разговаривали недавно, все обошлось. Просто прихватило сердце. Это было в первый раз, поэтому решили обратиться за помощью», — отметила Боярская.
Что со здоровьем у Боярского
В 2021 году Михаил Боярский, несмотря на вакцинацию, заразился коронавирусом, лечился в одной из больниц Санкт-Петербурга и, по собственному признанию, тяжело переносил постковидный синдром.
«После выхода из больницы начались проблемы. Постковидный синдром гораздо больше на меня подействовал, чем сама пандемия. Я очень долго восстанавливался. У меня была неприятная депрессия, из которой я не так быстро вышел, а может, до конца еще и не вышел. Последствия отразились и на памяти, и на физическом состоянии, — сообщил Боярский.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, с Боярский с лета 2023 года передал другим людям свои доли в нескольких компаниях: своему брату Николаю он отдал долю в 30% в компании «Лайт», в октябре отдал долю в компании «Хаус-Маркет» Альфии Тенишевой, а в ноября передал долю в фирме «Автотранс» Елене Косцовой — вдове его другого брата Александра. СМИ связывали решение передать бизнес с последствиями ковида.
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