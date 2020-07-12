Индийская актриса Айшвария Рай и её дочь заразились COVID-19

https://static.news.ru/photo/7c1fbe22-c441-11ea-8afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Global Look Press

Индийская актриса Айшвария Рай Баччан и её дочь Аарадхия сдали тесты на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным в обоих случаях.

Накануне с COVID-19 госпитализировали свёкра артистки, индийского актёра Амитабха Баччана, и её супруга, режиссёра Абхишека Баччана. После этого победительница конкурса «Мисс мира» 1994 года решила сдать анализы на инфекцию, сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на Минздрав штата Махараштра, в котором проживает звёздная семья.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии. Это произошло на съёмках фильма об Элвисе Пресли.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,7 млн человек по всему миру, более 565 тысяч умерли, свыше 7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 727 162 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,8 млн, на третьем Индия — более 849 тысяч.