«Именно индусы придумали камасутру»: Арбатова рассказала о третьем муже

https://static.news.ru/photo/63a62a9e-f5cd-11ea-9e54-fa163e074e61_660.jpg Мария Арбатова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Писательница Мария Арбатова рассказала о своей жизни с индийским мужем, который моложе её на десять лет.

По словам 63-летней женщины, индийские мужчины отличаются от русских. Они воспитаны по-другому, более ответственны по отношению к семье, более тонко организованы, больше любят детей и даже вкуснее готовят, расхвалила она индусов.

Мне очень повезло с моим индийским мужем. Кстати, именно индусы придумали камасутру, — рассказала Арбатова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Писательница отметила, что со своим мужем, финансовым аналитиком Шумитом Датта Гуптой, они научились дополнять друг друга. По её словам, когда это не первый брак, то уже знаешь, чего делать нельзя.

В настоящее время Мария Арбатова живёт с третьим мужем, до этого она была замужем за певцом Александром Мирошником и политическим экспертом Олегом Вите.

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