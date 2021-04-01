Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на «Евровидении»

https://static.news.ru/photo/6a9c636c-8dd6-11eb-8288-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Поменять композицию из-за негативных отзывов советует певице Маниже, которая представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов.

В интервью РИА Новости имам пояснил , что певица будет представлять всю страну, поэтому в такой ситуации есть смысл "ориентироваться на восприятие людей".

Учитывая то, что много нехороших отзывов поступает в отношении той композиции, которую она выбрала для конкурса, с ее стороны, наверное, было бы верно выбрать что-то другое, - сказал Мухутдинов

Священнослужитель отметил,что религиозные деятели не вмешиваются в творческую жизнь артистов, так как "Всевышний даёт человеку право выбора". Однако с точки зрения ислама неприлично, чтобы женщина откровенно одевалась и что-то исполняла со сцены. При этом Мухутдинов отметил, что Манижа обладает хорошими вокальными данными.

Имам также обратил внимание на национальный аспект сложившейся ситуации. По его мнению, поскольку Манижа является таджичкой, недруги могут использовать этот факт для внесения раздора.

Мол, посмотрите, как в России ущемляют права человека, народов, не дают песни исполнять, какие нравятся. Вопрос тонкий. Нужно и не допустить политических игр со стороны наших недругов, и достойно представить нашу страну на этом конкурсе, - резюмировал Дауд Мухутдинов.

Manizha (Манижа Сангин) - российская певица таджикского происхождения. В этом году она представит РФ на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Выбор участницы конкурса был сделан зрителями во время прямого эфира на Первом канале.

При этом песня вызвала неоднозначную реакцию общества. Так, победитель четвертого сезона шоу "Голос" иеромонах Фотий заявил, что данная композиция искажает образ русской женщины и подобный "прогиб" перед Европой не будет засчитан.

Ранее в РПЦ заявили, что унижающие достоинство женщин песни недостойны международных конкурсов, имея в виду композицию Russian Women, с которой Манижа выступит на Евровидении-2021. Об этом писал NEWS.ru.