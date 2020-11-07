Илья Резник будет судиться с детсадами за слова «Маленькая страна»

https://static.news.ru/photo/93a38c7e-2236-11eb-9704-fa163e074e61_660.jpg Илья Резник Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Поэт Илья Резник пытается отсудить у детских садов 180 млн рублей за использование в названии слов «Маленькая страна». Песенник считает, что ставшие популярными слова закреплены за ним, использовать их можно только с его разрешения и за соответствующее вознаграждение.

Резник считает, что детсады должны платить ему за исполнение одноимённой песни на утренниках. А несколько лет назад поэт уже судился с детсадами, который назывались «Маленькая страна», сообщает KP.RU.

С каждого детского сада Резник намерен вытребовать по 3 млн рублей. В сети — 60 садов, то есть поэт собирается отсудить 180 млн рублей. В прошлый раз Резник проиграл суд, в сентябре 2019 года Роспатент снял с товарного знака «Маленькая страна» защиту в области дошкольного образования, оставив за Резником использование торговой марки в области развлечения и музыки.

Этим летом основавшие сеть детсадов предприниматели получили постановление о возбуждении уголовного дела по статье"Незаконное использование средств индивидуализации товаров". Ущерб, который значится в материалах дела, равен 180 млн рублей. Предпринимателям грозит срок до двух лет лишения свободы с выплатой компенсации поэту.

Резник и его представители отказываются комментировать уголовное дело. Детсады не включают популярную песню, которую с 1993 года исполняет Наташа Королёва, в репертуар своих утренников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поэт-песенник Илья Резник прокомментировал конфликт певицы Любови Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной. По словам Резника, эта семья его не интересует.