Илья Авербух раскрыл, хочет ли он стать актером Илья Авербух заявил об отсутствии актерских амбиций

Фото: Пресс-служба START

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух в сериале «Папины дочки. Новые»

Фигурист Илья Авербух заявил, что у него нет амбиций стать актером. В разговоре с изданием Тeleprogramma.pro он признался, что ему комфортнее быть за кадром.

По его словам, он уверился в том, что быть за режиссерским пультом у него получается гораздо лучше. При этом фигурист добавил, что остался доволен своей работой в сериале «Папины дочки», поскольку и задача была нетрудной.

Сегодня, так как я играл самого себя, а все остальное сделала Лиза, думаю, что справился. Но карьеру киноактера начинать не намерен, — произнес Авербух.

Актерский опыт фигурист приобрел еще во время съемок в сериале «Время жестоких», который вышел на экраны в 2004 году. Тогда, по словам самого Авербуха, у него еще действительно были амбиции артиста.

Ранее телеканал СТС анонсировал выход второго сезона сериала «Папины дочки. Новые». События картины начнутся через полгода после ухода Даши из семьи. В первой сцене ролика Веник опускает в воду бумажный кораблик с обручальным кольцом и, мысленно обращаясь к жене, говорит, что настало время им обоим начать новую жизнь. В новом сезоне глава семейства попытается найти жену и продолжит заниматься воспитанием дочерей. Исполнитель главной роли актер Филипп Бледный рассказал, что в продолжении сериала стало больше юмора и действий.