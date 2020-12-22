Илья Авербух поделился эмоциями после свадьбы с Лизой Арзамасовой

https://static.news.ru/photo/760d7b60-4410-11eb-823b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фигурист Илья Авербух впервые высказался о своей женитьбе. Он поблагодарил всех за поздравления.

Спортсмен подчеркнул, что он ранее пообещал, что не будет скрывать, если свадьба с Арзамасовой состоится, и сдержал своё обещание, передаёт StarHit.

С тех пор как мы с Лизой вместе, для нас наступил большой медовый месяц, который надеемся сохранить на всю жизнь <...>. Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. В общем, всё. А дальше — наша жизнь, — сказал Авербух.

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года. Об отношениях звёзд стало известно в 2020 году, они живут вместе на протяжении нескольких лет.

Как писал NEWS.ru, сын Ильи Авербуха Мартин поздравил отца с радостным событием в Instagram. Судя по комментарию, подросток рад за папу и желает ему счастья.