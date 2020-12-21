Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали мужем и женой

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года.
Так, ролик с торжественного события Арзамасова опубликовала в социальной сети. На кадрах запечатлено, как пара стоит рука об руку в одном из столичных отделений ЗАГС. Играет свадебная музыка. При этом актриса не может сдержать свои чувства. Далее молодожёны надевают друг другу кольца, Лиза Арзамасова буквально светится от счастья.
Маршрут построен, — подписала видео Арзамасова.
Об отношениях Авербуха и Арзамасовой стало известно в 2020 году. Знаменитости живут вместе на протяжении нескольких лет.
Ранее NEWS.ru писал, что Илья Авербух 18 декабря отметил свой день рождения. Известному хореографу и продюсеру исполнилось 47 лет. Одной из первых именинника поздравила его возлюбленная, актриса Лиза Арзамасова.
Стоит отметить, что поклонники Авербуха также присоединились к поздравлению и пожелали имениннику личного счастья с Арзамасовой.