Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали мужем и женой

https://static.news.ru/photo/70fb6b38-42d9-11eb-9447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео averbukhofficial/instgarm.com

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года.

Так, ролик с торжественного события Арзамасова опубликовала в социальной сети. На кадрах запечатлено, как пара стоит рука об руку в одном из столичных отделений ЗАГС. Играет свадебная музыка. При этом актриса не может сдержать свои чувства. Далее молодожёны надевают друг другу кольца, Лиза Арзамасова буквально светится от счастья.

Маршрут построен, — подписала видео Арзамасова.

Об отношениях Авербуха и Арзамасовой стало известно в 2020 году. Знаменитости живут вместе на протяжении нескольких лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Илья Авербух 18 декабря отметил свой день рождения. Известному хореографу и продюсеру исполнилось 47 лет. Одной из первых именинника поздравила его возлюбленная, актриса Лиза Арзамасова.

Стоит отметить, что поклонники Авербуха также присоединились к поздравлению и пожелали имениннику личного счастья с Арзамасовой.