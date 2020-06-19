Илон Маск опроверг секс-оргии с Карой Делевинь и Эмбер Хёрд

https://static.news.ru/photo/3f9606a2-b1ed-11ea-ac74-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устраивал совместные оргии с Карой Делевинь и Эмбер Хёрд. По его словам, с бывшей женой Джонни Деппа он действительно встречался, а вот с Карой они только друзья и ничего больше.

Кара и я — друзья, но мы никогда не были близки. Она может это подтвердить, — цитирует Маска Page Six.

Он также подчеркнул, что начал встречаться с Эмбер Хёрд уже после её развода, спустя месяц, как она вновь стала свободной официально.

Я сомневаюсь, что в период её брака она вообще даже знала о моём существовании, — подчеркнул Маск.

Пикантные подробности из жизни бизнесмена всплыли во время судебного заседания по делу Джонни Деппа против Эмбер Хёрд. По словам соседа актёра, Хёрд имела одновременно любовную связь с моделью Карой Делевинь и Маском. Трио было замечено в пентхаусе Деппа в 2016 году, где знаменитости провели вместе ночь.

Сосед Деппа, Джош Дрю, проживал рядом с одной из квартир артиста. Он также указывает на то, что его бывшая жена Рокель Пеннингтон являлась лучшей подругой Эмбер и также рассказывала об их групповом романе.

Ранее Илон Маск заявлял, что его романтические отношения с Эмбер Хёрд начались после её расставания с Деппом в мае 2016 года. Сам Джонни Депп утверждает, что предприниматель посещал его жену «поздней ночью» в 2015 году, когда он был на съёмках.

Как отмечает «Московский Комсомолец», в ходе судебного разбирательства о семейном насилии, в котором Эмбер Хёрд обвиняла экс-супруга, предприниматель выступал свидетелем с её стороны.

Маск встречался с актрисой около года. Бывшие возлюбленные остались друзьями. Их роман не смог стать чем-то большим из-за плотных графиков и постоянных разъездов. При этом СМИ писали, что инициатором разрыва выступил сам Маск, а Хёрд потом долгое время пребывала в депрессии.

Ранее NEWS.ru писал, что Джонни Депп требует $50 млн у своей экс-супруги Эмбер Хёрд за издевательства. По его словам, в 2015 году в Австралии Эмбер потушила сигаретный окурок о его щёку, из-за чего он был госпитализирован с ожогом.