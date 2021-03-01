Иллюзионист Сафронов впервые рассказал о страшной болезни

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Несколько месяцев назад знаменитый иллюзионист Сергей Сафронов обнаружил странные изменения в состоянии своего организма. Он обратился к врачам, которые заявили, что шоумену придётся бороться со страшным заболеванием. Об этом сам Сафронов впервые сообщил в разговоре с журналистами.

По словам иллюзиониста, сначала он почувствовал ком в горле. Следом за этим возникли одышка и повышенная потливость. Сафронов испугался за своё здоровье и свою жизнь, поэтому принял решение лечь в больницу. Врачи поставили ему диагноз, который мужчина скрывает от общественности. Однако шоумен сказал, что вскоре в одном из эфиров раскроет свою тайну.

Сафронов признался, что после больницы у него остался шрам на шее.

Фрагменты брали, — сказал он в эфире телеканала НТВ.

Иллюзионист добавил, что новость о болезни шокировала его родных и близких.

Как ранее передавал NEWS.ru, в одном из выпусков «Битвы экстрасенсов» братья Сафроновы рассказали, что выросли в простой семье, а их мама, увидев творческие задатки Ильи, Сергея и Андрея, бросила работу инженера и пошла работать техничкой, чтобы больше времени уделять детям.