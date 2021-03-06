Иллюзионист Сафронов раскрыл свой смертельный диагноз

https://static.news.ru/photo/c8a78214-7e79-11eb-a082-96000091f725_660.jpg Сергей Сафронов Фото: safronov_sergey/instagram.com

Актёр Сергей Сафронов впервые рассказал о своём недуге. О том, что 38-летний иллюзионист серьёзно болен, он заявил 2 марта, но диагноз так и не назвал. Теперь экс-ведущий шоу «Битва экстрасенсов» решил раскрыть вердикт врачей.

У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить, — признался Сафронов в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

По словам иллюзиониста, о раке лимфатической системы он узнал случайно, проходя обычный медицинский осмотр. Врачи заметили неладное и решили исследовать щитовидную железу Сафронова. После того как медики обнаружили опухоль, артист решил лечиться в государственной клинике. Он не видит смысла делать химиотерапию в частной больнице и «платить миллионы, чтобы сдували пылинки», ведь лекарства везде одни и те же.

До этого Сафронов пояснил, что сначала он почувствовал ком в горле. Следом за этим возникли одышка и повышенная потливость. Сафронов испугался за своё здоровье и свою жизнь, поэтому принял решение лечь в больницу.

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