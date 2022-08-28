«Или наиграется, или останется»: Глюк’oZa высказалась о небинарной дочери Глюк’oZa посчитала абсолютно нормальным заявление дочери о своей небинарности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глюк’oZa

Певица Глюк’oZa (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) рассказала об отношении к заявлению дочери Лиды о своей небинарности. Девочка просит называть себя Рэй, на что мать реагирует совершенно спокойно, пишет Hello.

По мнению Глюк’oZы, нет ничего страшного в том, что новое поколение хочет стирать гендерные грани.

Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать, — заявила певица.

Артистка привела в пример свой подростковый возраст, когда она дружила только с парнями и тоже хотела быть мальчиком.

Я помню, что мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком: я дружила только с парнями, бегала с ними по гаражам, хулиганила. Случалось, они меня немного принижали за то, что я девчонка — тогда мне было ужасно обидно, — рассказала Ионова.

Со временем у будущей артистки желание сменить пол пропало. Поэтому Глюк’oZa не переживает о будущем 15-летней дочери. Она не возражает и против смены внешнего вида подростка: разрешает красить волосы, делать пирсинг и татуировки.

Как мама я очень переживаю, но понимаю, что сейчас такой период — хочется все это делать. Дальше они или наиграются и все пройдет, или это останется с ними навсегда, — признается певица.

Однако, несмотря на все свои заявления, исполнительница все же обращалась к детскому психологу. Специалист заверил, что это погоня за модными веяниями и волноваться в данном случае не о чем.

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