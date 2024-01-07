«Их забудут»: Кушанашвили жестко высказался об актерах «Слова пацана» Кушанашвили заявил, что актеров из сериала «Слово пацана» скоро забудут

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своем Telegram-канале выразил мнение, что актеры из серила «Слово пацана. Кровь на асфальте» скоро будут забыты публикой. По мнению ведущего, единственный, у кого есть шанс самоутвердиться — это Иван Янковский, сыгравший Вову Адидаса.

Вот что будет дальше: дальше их забудут, они никому не нужны. Единственный, кто имеет шанс самоутвердиться, — это человечек из династии ЯНКОВСКИХ. Но этот прогноз касается профессии. А вот «быть доподлинной звездой» — ребята, это искусство, и там нет места тупым и нехаризматичным, — высказался Кушанашвили.

Таким образом телеведущий прокомментировал недавние интервью актера Никиты Кологривого, который исполнил роль Кощея. Артист критически высказался о коллегах и сериале «Слово пацана».

По мнению Кологривого, в сериале видно артистов, кто «действительно знает, что такое эта жизнь», а кто «играет, что знает эту жизнь». Актер подчеркивал, что ему не нравятся люди, которые хвалят проект, хотя и не разобрались в нем. Он добавил, что сыграть Кощея ему было легко, так как он вырос в похожей атмосфере, в отличие от Янковского и других.

Кологривый также предположил, что успех сериала связан с большой рекламной кампанией, рассчитанной на молодежь. По его словам, картина стала не столько крепкой работой команды, сколько пиаром, из-за чего достигла не тех целей.