Игрок команды КВН «Северный квартал» умер перед свадьбой

Фото: Социальные сети Никиты Сумарокова

Никита Сумароков

Игрок команды КВН «Северный квартал» и свадебный ведущий Никита Сумароков умер накануне собственной свадьбы. Об этом сообщает портал TagilCity.

Как сообщил друг Сумарокова, все случилось внезапно.

Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся, — рассказал приятель фронтмена «Северного квартала».

Приятели нашли его тело и вызвали скорую. Приехавшие на место медики констатировали смерть молодого человека.

Никита Сумароков 11 сентября должен был отмечать 31-й день рождения. на 23 сентября у него была назначена свадьба. В КВН он играл в 2010-х годах, его команда выступала в лиге «Новая версия». Потом Сумароков построил карьеру ведущего мероприятий.

Ранее сообщалось о смерти актера Максима Пинскера, сыгравшего в «Физруке» и «Интернах». Ему было 58 лет, по предварительным данным, причиной смерти стала остановка дыхания, вызванная пневмонией.