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Игрок клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский прокомментировал возвращение Александра Друзя. По его словам, это прекрасно.

Скипский отметил, что следующий сезон телеклуба юбилейный, и без Друзя «это было бы странное мероприятие». Знаток назвал своего коллегу живым символом программы, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что первый канал не будет возражать против возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?» В пресс-службе канала заявили, что с уважением относятся к создателям телевикторины и принятие решений по вопросам, касающимся клуба знатоков, оставляют на их усмотрение.