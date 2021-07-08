Российского актёра, ведущего и продюсера, народного артиста РФ Игоря Верника госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Артисту предстоит пройти плановое обследование — коронарографию, передаёт Пятый канал.

Он известен киноролями в фильмах «Жуки», «Кухня», «Физрук», «Псих», «Бальзаковский возраст», «Любовь в большом городе» и других. На телевидении вёл программу «Доброе утро» и передачу «Седьмое чувство».

Накануне советская и российская актриса Татьяна Догилева в беседе с журналистами подтвердила, что госпитализирована с ковидной пневмонией. Артистка рассказала, что её состояние — нормальное.

О проблемах актрисы со здоровьем 8 июля сообщил Telegram-канал Mash. По информации ресурса, неделю назад у женщины поднялась температура до 38, появились слабость и головная боль.

Ранее медики начали выводить музыканта и актёра Петра Мамонова из искусственной комы, рассказала журналистам его супруга Ольга Мамонова. Женщина отметила, что процедуру выполняют постепенно, так как сам процесс очень долгий. Она подчеркнула, что её «до глубины души» потрясла самоотверженность врачей, медсестёр и волонтёров, сражающихся во всём мире с коронавирусом.