Игорь Верник повредил колено

https://static.news.ru/photo/a279835e-ed14-11ea-84a5-fa163e074e61_660.jpg Игорь Верник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр и телеведущий Игорь Верник обратился в одну из московских больниц за медицинской помощью по поводу травмированного колена.

Как сообщает РЕН ТВ, 56-летнему артисту госпитализация не потребовалась. Врачи провели обследование, после чего отпустили Верника, предписав явиться ещё раз, чтобы сделать более детальные снимки повреждённого мениска.

Как писал NEWS.ru, ранее Верник на своей официальной странице в социальной сети опубликовал семейное фото. На нём запечатлены сам артист, его отец Эмиль Верник — режиссёр литературного вещания Всесоюзного радио, и брат Вадим Верник, известный как журналист и театровед. Также на снимке можно увидеть единственного сына актёра — Григория. Молодой человек родился в 1999 году в семье Игоря Верника и известной журналистки Марии Казаковой. В настоящее время Григорий учится в Школе-студии МХАТ.