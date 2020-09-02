Игорь Верник повредил колено

Актёр и телеведущий Игорь Верник обратился в одну из московских больниц за медицинской помощью по поводу травмированного колена.
Как
Как писал NEWS.ru, ранее Верник на своей официальной странице в социальной сети опубликовал семейное фото. На нём запечатлены сам артист, его отец Эмиль Верник — режиссёр литературного вещания Всесоюзного радио, и брат Вадим Верник, известный как журналист и театровед. Также на снимке можно увидеть единственного сына актёра — Григория. Молодой человек родился в 1999 году в семье Игоря Верника и известной журналистки Марии Казаковой. В настоящее время Григорий учится в Школе-студии МХАТ.
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