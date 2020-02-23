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Любовь Успенская стала новой героиней на шоу «Док-ток», которое ведёт Ксения Собчак. Эта передача была посвящена конфликту, который произошёл между певицей и её дочерью Татьяной Плаксиной.

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