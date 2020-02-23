Композитор Игорь Николаев в честь празднования Дня защитника Отечества опубликовал в своём Instagram фото, на котором он запечатлён во время службы в армии.
Найдите 10 отличий. Ну хорошо, 11. С 23 Февраля! — подписал музыкант свой пост.
Певец Леонид Агутин нашёл только пять отличий.
Вижу пять причин, вернее, отличий — форма, причёска, очки, усы и море хитов! — с юмором написал супруг Анжелики Варум.
Ранее Николаев рассказал, что так и не смог перейти на «ты» при общении с Аллой Пугачёвой, с которой дружит уже много лет. При этом певец отметил, что дело не в возрасте, так как он младше Пугачёвой всего на 10 лет, писал NEWS.ru.
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