Игорь Николаев поблагодарил коллектив больницы за своё выздоровление

https://static.news.ru/photo/e78ac1ba-7a32-11ea-a96f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Игорь Николаев сообщил, что излечился от пневмонии. Он поблагодарил весь коллектив столичной больницы в Коммунарке — от врачей до уборщиц — за напряжённый труд.

Он пожелал своим поклонникам беречь себя и внимательнее относиться к своему здоровью.

Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! — написал Николаев в Instagram.

Ранее Николаев попал в больницу с подозрением на коронавирус. Однако, как писал NEWS.ru, результат его теста на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным. Несколько дней назад стало известно, что артиста выписали из больницы.