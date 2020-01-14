Музыкант Игорь Николаев старается каждую свободную минуту проводить вместе со своей семьёй. В этот раз Старый Новый год он отметил вместе с тёщей и тестем.
Для празднования супруга певца 37-летняя Юлия Проскурякова накрыла стол, приготовив горячие блюда и любимые салаты Николаева — селёдку под шубой и «Ёлочную гирлянду»,
Ранее Проскурякова рассказывала, что она несколько раз в год навещает родителей в Екатеринбурге. У пары есть общий ребёнок — четырёхлетняя Вероника, которая уже настоящая звезда социальных сетей. Её знаменитый папа часто публикует фото и видео с участием малышки.
Накануне Николаев поделился с подписчиками видео, на котором дочка осваивает синтезатор. На кадрах Вероника сидит за клавишными с микрофоном и наушниками. Заметно, что девочка очень серьёзно относится к процессу, писал NEWS.ru.
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