https://static.news.ru/photo/6cb8c3b0-36ad-11ea-930c-fa163e074e61_660.jpg Фото: igor_nikolaev_music/instagram.com

Музыкант Игорь Николаев старается каждую свободную минуту проводить вместе со своей семьёй. В этот раз Старый Новый год он отметил вместе с тёщей и тестем.

Для празднования супруга певца 37-летняя Юлия Проскурякова накрыла стол, приготовив горячие блюда и любимые салаты Николаева — селёдку под шубой и «Ёлочную гирлянду», пишет «Телепрограмма».

Ранее Проскурякова рассказывала, что она несколько раз в год навещает родителей в Екатеринбурге. У пары есть общий ребёнок — четырёхлетняя Вероника, которая уже настоящая звезда социальных сетей. Её знаменитый папа часто публикует фото и видео с участием малышки.

Накануне Николаев поделился с подписчиками видео, на котором дочка осваивает синтезатор. На кадрах Вероника сидит за клавишными с микрофоном и наушниками. Заметно, что девочка очень серьёзно относится к процессу, писал NEWS.ru.