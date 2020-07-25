Игорь Матвиенко рассказал о новой возлюбленной Андрея Григорьева-Апполонова

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Продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко рассказал о новой возлюбленной солиста Андрея Григорьева-Апполонова.

По словам продюсера^ девушке 19-20 лет, в то время, как певец отметил 26 июля 2020 года своё 50-летие.

Девушка очень молодая. Ей в районе 19-20 лет. И это говорит о его хорошей физической форме, — привели слова Игоря Матвиенко на портале KP.RU.

На портале сообщают, что с девушкой Андрей Григорьев-Апполонов провёл несколько месяцев во время самоизоляции в своей квартире в Сочи.

Отмечается, что солист «Иванушки International» рассказал своей бывшей супруге Марии Зубковой о новой возлюбленной. Она поделилась, что новая девушка певца брюнетка.

Я даже сказала: «Слушай, ну познакомь, я тебе подскажу, что как правильно сделать», — привели слова Марии Зубковой на портале.

Сам Андрей Григорьев-Апполонов пока не прокомментировал роман. Он сообщил, что мечтает об отношениях и семейной жизни.

Я вчера летел из Сочи с другом, который в 50 лет развёлся после 30 лет брака, женился на юной прекрасной девушке, дочке два года. Я вчера весь полёт ему дико завидовал, поэтому да, я тоже, конечно, хочу. Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро. Вариантов много, — процитировали певца на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, Андрей Григорьев-Апполонов признался, что пока в личной жизни нет перемен, ходит на свидания, но его сердце не занято. Он добавил, что в хороших отношениях с бывшими жёнами и они для него «как родные люди».