https://static.news.ru/photo/87c73bf6-d22a-11e9-bc95-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Композитор Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет. Произошло это в студии Андрея Малахова.

Татьяна Рыбницкая приехала из Канады специально, чтобы поучаствовать в выпуске программы «Привет, Андрей!», которую посвятили пианисту.

У нас были серьёзные отношения. Мы даже хотели пожениться, — призналась бывшая возлюбленная.

В ответ Крутой сказал, что это его первая любовь. Им не удалось пожениться, потому что они пришли в ЗАГС в нерабочий день, а потом их дороги разошлись.

Ранее News.ru писал, что латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что многолетняя дружба с Игорем Крутым закончилась после того, как администрация Юрмалы предложила ей создать ежегодный фестиваль «Лайма Рандеву» вместо популярного конкурса «Новая волна». По её словам, из-за этого композитор злится, несправедливо «катит бочку» и обижается, считая её предателем.