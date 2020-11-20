Игорь Крутой улетел в США, чтобы побыть с семьёй

Композитор Игорь Крутой выложил в Instagram видео своего семейного вечера в Майами. Так, музыкант спешно покинул Россию, чтобы побыть какое-то время вместе с родными.
На свой страх и риск сел в самолёт и улетел в Майами по безапелляционному требованию моих девчонок, — написал Крутой в социальной сети.
На представленном видео Крутой гуляет вместе со своей дочерью Александрой.
По словам композитора, перед новогодними праздниками у него возникает масса работы. Благо в американском доме присутствует рояль и всё необходимое техническое оснащение — теперь музыкант планирует заняться творческой деятельностью удалённо.
Поклонники композитора по достоинству оценили поступок своего кумира и отметили, что «семья — это главный вдохновитель».
Ранее NEWS.ru писал, что Крутой появился на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей», посвящённом дню рождения певца Николая Баскова. Поклонники были встревожены худобой композитора.
Крутой в своём микроблоге поделился с подписчиками кадрами со съёмок программы.