Игонин раскрыл, чем занимался директор «На-На» незадолго до смерти Участник «На-На» Игонин: Фроликов организовывал концерты незадолго до смерти

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Михаил Игонин

Бывший директор группы «На-На» Виталий Фроликов занимался организацией концертов за несколько часов до смерти, рассказал участник коллектива певец Михаил Игонин в беседе с Telegram-каналом SHOT. По его словам, они созванивались поздно вечером накануне смерти.

До последних дней своей жизни работал. Мы с ним созванивались, когда он уже был в палате, перед его операцией. Он сидел и, уже будучи практически подготовленным к операции, работал, занимался организацией концертов, — рассказал Игонин.

По его словам, они очень тепло пообщались, после чего Фроликов сказал, что его зовут на обследование и он будет ложиться спать, потому что утром операция. Певец отметил, что это был их последний разговор.

Ранее сообщалось, что прощание с экс-директором группы «На-На» прошло в среду, 23 апреля, в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Москвы на улице Маршала Тимошенко. О смерти Фроликова стало известно 19 апреля. Ему было 76 лет.

Как сообщал SHOT, мужчина скончался на операционном столе. По его информации, врачи проводили мужчине плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент орган отказал. Уход из жизни Фроликова подтвердили представители музыкального коллектива.