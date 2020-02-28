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Андрей Малахов устроил шикарную вечеринку в честь Масленицы. На этот раз она проходила в королевском номере дорогого отеля в Москве.

Телеведущий вместе с супругой Натальей Шкулевой принимал звёздных гостей: Юдашкина с женой, Волочкову, Ольгу Орлову и других, сообщает Пятый канал. Среди «почётных» гостей были Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Причём...