Энрике Иглесиас и Анна Курникова Энрике Иглесиас и Анна Курникова Фото: annakournikova/instagram.com

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова определись с именем для своей новорождённой дочери. По признанию артиста, они решили назвать её русским именем Маша (не Мария). 

Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нём объясняться, — поделился артист с Lenta.ru.

Он отметил, что дома семья разговаривает сразу на трёх языках: английском, испанском и русском.

Пара сообщила о рождении третьего ребёнка 11 февраля. Анна и Энрике являются родителями двойняшек Николаса и Люси. Дети появились на свет 16 декабря 2017 года, писал NEWS.ru.

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