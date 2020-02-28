Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова определись с именем для своей новорождённой дочери. По признанию артиста, они решили назвать её русским именем Маша (не Мария).
Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нём объясняться, —
поделилсяартист с Lenta.ru.
Он отметил, что дома семья разговаривает сразу на трёх языках: английском, испанском и русском.
Пара сообщила о рождении третьего ребёнка 11 февраля. Анна и Энрике являются родителями двойняшек Николаса и Люси. Дети появились на свет 16 декабря 2017 года, писал NEWS.ru.
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