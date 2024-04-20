«Идеальная и неповторимая»: Брэндон Стоун раскрыл детали дуэта с Успенской Певец Брэндон Стоун назвал Успенскую дивой российской эстрады

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Брэндон Стоун

Грузинско-немецкий певец и продюсер Брэндон Стоун рассказал корреспонденту NEWS.ru о выходе новой песни со звездой русского шансона Любовью Успенской под названием «Ты мне не пара». На полях фестиваля «Шансон года 2024» он признался, что уже семь лет идет с артисткой вместе по жизни в музыкальной сфере. По словам Стоуна, ему нравится работать с Успенской, поскольку она является дивой российской эстрады и профессионалом своего дела.

Вчера вышел наш четвертый дуэт с Любовью Успенской, я этому очень рад. «Ты мне не пара, но я счастливая, то ли я дура, сердце очень ранимое, главную роль я хочу лишь сыграть с тобой», — такие слова мне Люба говорит. А я ей отвечаю: «Ты идеальная, неповторимая, я буду вновь говорить, что любимая, главную роль я хочу лишь сыграть с тобой». Ну как такие слова не спеть нашей диве, — заявил Стоун.

Певец подчеркнул, что песня «Ты мне не пара» фактически была написана под Успенскую. Стоун добавил, что в работе артистка очень строга к себе и старается добиваться идеальности во всем. По словам певца, звезда шансона обладает уникальным голосом, который ни с чем не спутать, и именно это является секретом ее успеха.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Успенской потребовалась помощь врачей из-за болей в сердце. По его данным, медики решали вопрос о госпитализации артистки. Позднее представитель певицы опроверг новости о ее плохом самочувствии. Помощник Успенской заявил, что у нее все прекрасно. Спустя несколько часов артистка появилась в эфире шоу «Голос» на Первом канале.