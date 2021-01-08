Ида Галич вспомнила бывших на фоне слухов о расставании с мужем

https://static.news.ru/photo/9d465ce8-536e-11eb-86fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: galichida/Instagram.com

Блогер Ида Галич вновь намекнула на «трансформации» в своей жизни, в то время как ходят слухи о разрыве её отношений с мужем Аланом Басиевым, и вспомнила об экс-возлюбленных.

30-летняя молодая мама рассказала о сложностях в отношениях с бывшими и даже призналась, что один её бойфренд и вовсе был мошенником.

Я тогда волосы на себе рвала, мол, как же так можно было поступить со мной?! Зачем всё это? А потом — внимание! — прошло несколько лет, и я понимаю, что этому дуралею была отведена невероятная роль в моей жизни, — поделилась Ида.

По мнению девушки, сложный опыт нужно ценить, а не жалеть о случившемся. Именно во время романа с «дуралеем» Ида получила предложение руки и сердца от бывшего мужчины, отношения с которым были довольно токсичными.

Если бы не лысый обманщик, с которым я была уже на тот момент несколько месяцев, получается, что я бы точно вышла бы замуж за этого мистера с внезапным кольцом. И, скорее всего, бы прям намаялась, как и он со мной. Что было бы со мной и моей карьерой, одному Богу известно, — продолжила Галич.

После этих признаний Ида отметила, что сейчас в её жизни «снова происходят трансформации», которые, по словам блогера, её не пугают, и она не стала бы ничего менять. «Значит, так надо», — заключила Галич.

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