Ида Галич после вторых родов собирается установить грудные импланты

https://static.news.ru/photo/83df8c7e-2c00-11eb-b55e-fa163e074e61_660.jpg Ида Галич Фото: galichida/instagram.com

Блогер и ведущая Ида Галич сообщила, что после второго ребёнка может увеличить себе грудь.

Звезда Instagram не скрывает, что мечтает опять забеременеть и родить своему мужу Алану ещё одного ребёнка.

Рожу второго, а потом сделаю сиськи, но не факт. Быть мамой классно, но сложно. Мой сын — сладкий пирожочек. Мне кажется, что я родила самого красивого человека на свете, — рассказала она в YouTube-блоге Агаты Муцениеце «Прилучные будни».

Блогер также о рассказала о своей любви к сыну. По её словам, она так обожает своих родителей, что готова за них умереть, а за своего ребёнка — убить. Это очень сильные чувства, звериный инстинкт, отметила девушка. По мнению Галич, нет ничего сильнее материнской любви.

Любовь отца — это отдельная единица измерения, любовь матери — это вообще другой мир. Об этом не задумываешься, пока сама не станешь мамой, — добавила она.

В декабре 2019 года Галич купила дом за 20 млн рублей. Сейчас в особняке идёт ремонт. Звезда рассказала, что уже запланировала сделать в нём две детские комнаты.

Ранее пластический хирург Гайк Бабаян заявил, что жительницы России отказываются от экстремальных размеров груди и губ в пользу естественности и натуральности. По его словам, теперь популярным становится размер груди от второго до третьего, писал NEWS.ru.